FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Марио Драги сдался без боя


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Европейский центральный банк в четверг не принял никаких важных решений в ходе январского заседания.

Общая структура денежно-кредитной политики сохранена без изменений: процентная ставка осталась на уровне 0% годовых, депозитная ставка стабильна и находится на отметке -0,4% годовых. 

Регулятор подтвердил, что продолжит покупать активов на 30 млрд евро в месяц, по крайней мере, до конца сентября 2018 года. ЕЦБ в очередной раз повторил свою стандартную установку о том, что готов активизировать или расширить QE, если этого потребует ситуация. Позже внимание переключилось на пресс-конференцию главы европейского регулятора Марио Драги. 

Фактически на текущий момент есть много шансов для того, чтобы сентябрь стал финальным месяцем стимулирования для ЕЦБ. Риск состоит в том, что последняя волна укрепления позиций евровалюты способна отразиться на инфляции, замедлив ее динамику. И тогда регулятор будет вынужден продолжать стимулирование, чтобы сгладить этот эффект, или сменить подход к оценкам рисков 

Сегодня вечером «супер Марио» в своей речи подчеркнул, что волатильность валютного курса является некоторым источником неопределенности - говоря проще, ЕЦБ намерен следить за курсами валют, но вмешиваться в них не собирается. Евро, кстати, подорожал сразу после того, как Марио Драги сообщил о стабильных темпах роста европейской экономической системы. Да, экономике по-прежнему нужно стимулирование, но оно идет в соответствии с правилами и в определенных целях. Таргетировать валютный курс ЕЦБ не намерен. Это замечание стало для пары евро/доллара поводом рвануть выше отметки 1,25 впервые за три года.

Пробой значения 1,25 состоялся, и на сегодняшний вечер есть риск фиксации прибыли инвесторами, как только они накатаются на этих «европейских горках». Но вполне возможно, что «быки» предпочтут завтра вернуться к покупкам. Ближайшая цель подъема стоит на значении 1,2515, далее – на 1,2545. Вечерняя фиксация прибыли способна заключить пару евро/доллар в рамки 1,2465-1,2500, но пока фортуна явно на стороне «быков». 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ