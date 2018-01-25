Марио Драги сдался без боя

Общая структура денежно-кредитной политики сохранена без изменений: процентная ставка осталась на уровне 0% годовых, депозитная ставка стабильна и находится на отметке -0,4% годовых.

Регулятор подтвердил, что продолжит покупать активов на 30 млрд евро в месяц, по крайней мере, до конца сентября 2018 года. ЕЦБ в очередной раз повторил свою стандартную установку о том, что готов активизировать или расширить QE, если этого потребует ситуация. Позже внимание переключилось на пресс-конференцию главы европейского регулятора Марио Драги.

Фактически на текущий момент есть много шансов для того, чтобы сентябрь стал финальным месяцем стимулирования для ЕЦБ. Риск состоит в том, что последняя волна укрепления позиций евровалюты способна отразиться на инфляции, замедлив ее динамику. И тогда регулятор будет вынужден продолжать стимулирование, чтобы сгладить этот эффект, или сменить подход к оценкам рисков

Сегодня вечером «супер Марио» в своей речи подчеркнул, что волатильность валютного курса является некоторым источником неопределенности - говоря проще, ЕЦБ намерен следить за курсами валют, но вмешиваться в них не собирается. Евро, кстати, подорожал сразу после того, как Марио Драги сообщил о стабильных темпах роста европейской экономической системы. Да, экономике по-прежнему нужно стимулирование, но оно идет в соответствии с правилами и в определенных целях. Таргетировать валютный курс ЕЦБ не намерен. Это замечание стало для пары евро/доллара поводом рвануть выше отметки 1,25 впервые за три года.

Пробой значения 1,25 состоялся, и на сегодняшний вечер есть риск фиксации прибыли инвесторами, как только они накатаются на этих «европейских горках». Но вполне возможно, что «быки» предпочтут завтра вернуться к покупкам. Ближайшая цель подъема стоит на значении 1,2515, далее – на 1,2545. Вечерняя фиксация прибыли способна заключить пару евро/доллар в рамки 1,2465-1,2500, но пока фортуна явно на стороне «быков».