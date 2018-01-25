На IPO Xiaomi инвесторы смогут заработать более 80% прибыли

Компании удалось завоевать 27% мобильного рынка Индии, население которой составляет около 1,32 млрд человек. В то время, как доля прежнего лидера в сегменте смартфонов стоимостью ниже $240, Samsung сократилась до 25%. Дешевые смартфоны пользуются популярностью в Индии, потому что ее население в основном небогато. Именно этот фактор обеспечил конкурентным преимуществом компании из КНР.

Удивительно, но лидерства на одном из самых перспективных в мире рынков Xiaomi добилась всего за год: еще в 4-м квартале 2016-го ее доля была меньше 10%.

Новости об успешной экспансии компании создают отличный бэкграунд для IPO, запланированного на текущий год. Xiaomi уже выбрала андеррайтеров для своего первичного размещения. Ими выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs.

По моим оценкам, стоимость производителя смартфонов в 2017 году достигла $100 млрд. Таким образом, его размещение может стать одним из крупнейших в 2018-м. Благодаря лидирующим позициям в Индии и Китае, где продажи продукции Xiaomi растут более чем на 50% в год, на IPO компании инвесторы смогут заработать более 60-80% прибыли по истечении локапа.