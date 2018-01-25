"Лента": самые высокие темпы роста в IV кв среди котирующихся на бирже ритейлеров

Более того, по росту выручки в 4К17 Лента совсем немного опередила X5 Retail Group, став в последнем квартале 2017 года самым быстрорастущим продуктовым ритейлером России. Сопоставимые продажи увеличились на 5,2% относительно 4К16, а средний чек - на 4,6% (что говорит об ускорении роста по сравнению с 3К17, тогда как в Пятерочке рост чека замедлился). Трафик Ленты в 4К17 повысился на 0,6%, наконец вернувшись в положительную зону.

Компания ускорила темпы расширения сети, открыв за отчетный период 63 магазина (30 гипермаркетов и 33 супермаркета) против 43 в 4К16. За весь год сеть увеличилась на 40 гипермаркетов и 48 супермаркетов, что выше собственного прогноза Ленты. Как следствие, совокупная торговая площадь увеличилась на 21% относительно 4К16 - до 1,4 млн. кв. м.

В пресс-релизе компания указала на ослабление давления со стороны "каннибализации" и дефляции, а также на переход покупателей, хотя и умеренными темпами, на менее дорогостоящие товары. Лента также отметила хорошую динамику роста показателей бывших магазинов Kesko и гипермаркетов, ранее работавших под брендом "НАШ".

Мы ожидаем позитивной реакции котировок ритейлера на опубликованные данные. Теперь Лента - наш фаворит в сегменте розничных сетей.