Золото корректируется, но цели неизменны

Утром в пятницу, 26 января, драгоценный металл, по оценкам «Альпари Голд», стоит $1351 за тройскую унцию при вчерашнем максимуме $1365,40. Минувшим вечером золото обновило максимальные значения с сентября 2017 года и закономерно отступило.

Зоной стабилизации сейчас может выступить область $1340-1345 за тройскую унцию. Сегодня утром драгметалл уже её тестировал, но пока доллар США остается в слабой позиции, несмотря на некоторые коррекционные колебания в последние сутки, для активов мало что меняется серьезным образом. Ближайшая значимая поддержка для золота стоит на отметке $1340, ее пробой откроет дорогу к $1332 и $1315. Сопротивление располагается у $1365.

Основным драйвером для уверенной динамики «золотых» цен является поведение доллара США. После вчерашних замечаний ЕЦБ об отсутствии намерений таргетировать валютный курс, пара евро/доллар поднялась выше отметки 1,25. Позже рынок скорректировал позиции, но и сейчас остается у новых трехлетних максимумов. «Американец» отыграл потери, но незначительно, поэтому сейчас в ключевых активах идет ребалансировка позиций с прежними, в общем-то, целями.

Учитывая текущую силу золота и потенциал для возвращения чуть позже к росту, цель в $1350-$1400 за тройскую унцию на этот год сохраняется актуальной.