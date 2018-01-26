FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Золото корректируется, но цели неизменны


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Золото спускается от четырехмесячных пиков в рамках коррекции.

Утром в пятницу, 26 января, драгоценный металл, по оценкам «Альпари Голд», стоит $1351 за тройскую унцию при вчерашнем максимуме $1365,40. Минувшим вечером золото обновило максимальные значения с сентября 2017 года и закономерно отступило. 

Зоной стабилизации сейчас может выступить область $1340-1345 за тройскую унцию. Сегодня утром драгметалл уже её тестировал, но пока доллар США остается в слабой позиции, несмотря на некоторые коррекционные колебания в последние сутки, для активов мало что меняется серьезным образом. Ближайшая значимая поддержка для золота стоит на отметке $1340, ее пробой откроет дорогу к $1332 и $1315. Сопротивление располагается у $1365. 

Основным драйвером для уверенной динамики «золотых» цен является поведение доллара США. После вчерашних замечаний ЕЦБ об отсутствии намерений таргетировать валютный курс, пара евро/доллар поднялась выше отметки 1,25. Позже рынок скорректировал позиции, но и сейчас остается у новых трехлетних максимумов. «Американец» отыграл потери, но незначительно, поэтому сейчас в ключевых активах идет ребалансировка позиций с прежними, в общем-то, целями.

Учитывая текущую силу золота и потенциал для возвращения чуть позже к росту, цель в $1350-$1400 за тройскую унцию на этот год сохраняется актуальной. 

График
График

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ