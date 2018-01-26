Кроме того, российские инвесторы продолжают подпитываться энергией оптимизма американских «быков».

Вчера индексы Dow Jones Industrial Average и S&P-500 обновили рекордные максимумы закрытия, хотя американский фондовый рынок сдал назад, когда Дональд Трамп высказался за укрепление доллара. Индекс доллара отреагировал ростом на комментарий Трампа в интервью CNBC в Давосе о том, что он хочет сильный доллар.

Акции Caterpillar, на фоне публикации квартальных показателей по прибыли, сначала сильно упали, на 3,5%, а затем выросли и завершили торги повышением на 0,61% - до $169,37. «Если рост будет и дальше происходить так, как мы ожидаем, то можно ждать ротации из акций гигантов сектора информационных технологий в сторону «акций стоимости», – сказал директор по инвестициям в BMO Private Bank Джек Аблин. – А Caterpillar – как раз такой случай». «Акции стоимости» это акции с наиболее низкими на данный момент фундаментальными коэффициентами. Инвесторы задумались о перегреве рынка. Чисто для справки: у акций Amazon.com, Inc. (AMZN) фундаментальный коэффициент P/E составляет 351, и при этом 30% аналитиков, опрошенных порталом finance.yahoo, считают, что их надо «агрессивно покупать». А мы говорим про пузырь на криптовалютах…

По итогам торгов акции Biogen выросли на 2,09% - до $353,74, после того как эта фармацевтическая компания выпустила отчет, в котором объем выручки за четвертый квартал превысил ожидания, благодаря росту продаж недавно вышедшего препарата Spinraza. Как результат, акции Biogen поспособствовали росту субиндекса здравоохранения S&P 500, который повысился по итогам торгов на 0,89% и стал одним из лидеров роста среди главных секторов.

На фоне безостановочного роста американского фондового рынка, некоторые инвесторы обеспокоены возможной перспективой коррекции. «Рынок сейчас игнорирует все плохие новости и растет на фоне хороших новостей. Это пугает. Когда коррекция придет, она будет жестокой», – сказал CEO Longbow Asset Management Джейк Доллархайд. «Рынок двигается вверх за счет непрекращающегося потока позитивных новостей», – считает главный трейдер в LEKSecurities Фрэнк Дэвис.

Акции FordMotor обвалились на 3,98%, на фоне выхода отчета, где показатели по чистой прибыли оказались хуже ожиданий. После закрытия торгов сильным ростом отметились акции Intel и Starbucks, на фоне выхода сильных финансовых результатов от этих компаний.

Пятница будет насыщена новостями. Дональд Трамп выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Выйдет первая оценка роста ВВП США в четвертом квартале. Ожидается, что показатель составит 3%. В США продолжится сезон отчетности (Honeywell, AbbVie и Colgate-Palmolive).