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В отличие от Драги, Трампу удалось зашортить евро


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржевые индексы продолжают устанавливать новые рекорды на фоне продолжающегося сезона отчетов компаний.

Согласно техническим индикаторам, S&P 500 шестнадцатую сессию провел в зоне перекупленности, что является самым длинным ралли более чем за 20 лет,  сообщает агенство Bloomberg.

На прошедшем заседании ЕЦБ регулятор оставил без изменения базовую процентную ставку, сохранив объем ежемесячного выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне 30 миллиардов евро до сентября текущего года. И пока в ходе пресс-конференции Марио Драги говорил о волатильности курса евро на валютных рынках, которая является причиной неопределенности при попытках прогнозировать темпы инфляции в еврозоне, намекая на высказывания главы Минфина США Стивена Мнучина о благе для США слабого доллара, курс единой европейской валюты впервые с декабря 2014 года в моменте превысил отметку 1,25 по отношению к своему заокеанскому собрату. Однако позже, после закрытия европейских площадок, в интервью CNBC в Давосе Дональд Трамп, напротив, заявил, что на фоне сильного роста экономики США хотел бы увидеть сильный доллар, что вызвало резкое снижение евро и откат нефтяных котировок, которые ранее превышали отметку $71.

В результате цена на "черное золото" по итогам прошедших торгов снизилась на 0,98%, закрывшись на отметке $70,02.

По оценкам экспертов Citigroup, соглашение по сокращению добычи нефти, заключенное странами ОПЕК+, и нестабильность в нефтеносных регионах могут в перспективе создать дефицит предложения нефти, вследствие чего цена барреля может достигнуть $80.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметки $70 и $69,50, сопротивление расположено на $71,30 и $72.

Сегодня рынки будут ждать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, где по ее результатам рынки традиционно будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз суверенных рейтингов России на "позитивный" со "стабильного", подтвердив долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России на уровне "Ba1". Данное решение было принято на основании снижения уязвимости страны к внешним потрясениям, таким как геополитическая напряженность или возобновление снижения цен на нефть.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2320,03 п., прибавив 0,57%. На данный момент поддержка расположена на отметке 2308 п. Ближайшее сопротивление-2330 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на продолжение роста к уровню 2350 пунктов.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 130000 п., проход которой может усилить продажи к уровню 128000 п, сопротивление в текущей ситуации расположено на 132000 п.

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