Дональд Трамп поправил Стивена Мнучина и усилил доллар

Волатильность на внутреннем рынке зашкаливала. Торги по нему открылись резким ростом против иностранных валют на фоне общего ослабления американской валюты и дорожающей нефти. В течение часа курс доллара упал до 55,82 руб., а курс евро – до 69,17 руб.

На вечерних торгах рубль усилил укрепление к доллару и ослабился к евро после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. На фоне сохраняющегося давления на доллар США пара евро/доллар достигла максимальной отметки за три года на уровне 1,2537. Курс доллара упал до 55,72 руб. Курс евро восстановился до 69,89 руб.

На американской сессии доллар США резко подорожал против основных валют. Поводом для его покупок стало интервью CNBC с президентом США Дональдом Трампом, в котором он сообщил, что участники рынка неверно интерпретировали выступление министра финансов США Стивена Мнучина, вырвав комментарий о слабом долларе из контекста.

Нефть подешевела на 1,82%, до $69,95 за баррель. Курс доллара восстановился до 55,93 руб. Курс евро упал до 69,10 руб. на фоне ослабления евро на форекс.

Спекулянтам интересна на рынке волатильность. Министр финансов США Стивен Мнучин её повысил и сейчас неважно правильно рынок интерпретировал его выступление или нет. На его заявлениях доллар значительно ослабился. Кто-то на этом хорошо заработал, а кто-то потерял.

Сегодня, 26 января, баррель нефти смеси Brent стоит $70,16 (+0,19%). Укрепление доллара на американской сессии является восходящей коррекцией. Смены нисходящей тенденции не произошло. Чтобы курс доллара поднялся до 56,20 руб., цене на Brent нужно опуститься до $69,45 за баррель. Плюс к этому коррекция по доллару на торгах в Европе должна усилиться, иначе спекулянты опять начнут его активно продавать на американской сессии.

Пара доллар/рубль достигла значимого уровня поддержки на отметке 55,80 руб., которая в пятницу способна отразить наступление продавцов. В паре евро/рубль за счет разнонаправленных колебаний диапазон с 68,85 – 69,55 руб. расширился до 68,85 – 69,86 руб. за евро. В нем цена останется в ближайшие два торговых дня.