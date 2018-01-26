В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль

Наибольший вклад в повышение внесли бумаги сырьевых секторов. Акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 3.3%, ММК (MAGN) – на 2.5%, НЛМК (NLMK) – на 2.2%, Северстали (CHMF) – на 2.1%, Роснефти (ROSN) – на 2.0%. Подъем сырьевых цен, в свою очередь, во многом объясняется ослаблением доллара США после высказывания секретаря Казначейства о заинтересованности США в слабой национальной валюте.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 5.6%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 4.4%. Тем временем Русская Аквакультура (AQUA, -4.5%) и Камчатскэнерго (KCHE, -4.4%) закрылись в минусе.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись преимущественно в минусе, по большинству азиатских индексов наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность приостановки движения вверх по индексу РТС под влиянием внешнего фона. По фьючерсам на нефть Brent наметился возврат к психологически важному уровню $70 за баррель, после того как президент США Д. Трамп высказался в пользу сильного доллара, отчасти компенсировав эффект от противоположного высказывания С. Мнучина. Вслед за «отскоком» по индексу доллара (DXY), наметившимся после выступления Д. Трампа, в начале торгов возможно некоторое повышение и по паре доллар-рубль. Во второй половине дня ожидаются данные по ВВП США (16:30 мск).