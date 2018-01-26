Индекс Мосбиржи уже в первые минуты может отступить к 2310-2320 пунктам

Основным поводом к продажам послужит коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 70,2 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках будет сдерживать активность «медведей». Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5% и 0,1% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,2%. На торгах в Азии вновь наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 отступает на 0,2%, китайский Shanghai Composite растет на 0,3%.

На наш взгляд, коррекция на рынке энергоносителей задаст тон началу торгов в наших акциях, в результате чего индекс МосБиржи уже в первые минуты может отступить в район 2310 – 2320 пунктов. При этом открытие Европы, где мы ожидаем подъема основных индекссв на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям перед выходными, будет способствовать отыгрышу нашим рынком части понесенных потерь. Также мы не исключаем, что в середине дня возможно восстановления в «черном золоте» и попытки нефти марки Brent подтянуться в район 71 доллара.

В этом случае уже ко второй половине дня индекс МосБиржи может выйти на положительную территорию. При этом вечером основное внимание игроков будет уделено блоку макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы предварительный ВВП за 4-й квартал и заказы на товары длительного пользования. Плюс к этому корректировки в рыночные настроения продолжит вносить сезон отчетности американских компаний.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов, на фоне коррекции на рынке энергоносителей, ухода поддержки со стороны налогового периода и роста пары EUR/USD на международном валютном рынке, мы ожидаем ослабления рубля к бивалютной корзине. При этом основной рост продемонстрирует европейская валюта. А вот доллар, скорее всего, перейдет в консолидацию у достигнутых уровней, что даст «медведям» шанс закрепиться ниже сопротивления, расположенного на уровне 56 рублей. При этом в дальнейшем мы не исключаем возможности тестирования этого уровня.

Если же в середине дня на рынке энергоносителей активизируются покупатели, во второй половине торгов снижение в долларе может возобновиться, в результате чего он сделает шаг к минимумам, установленным в четверг.