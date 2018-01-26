FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Индекс Мосбиржи уже в первые минуты может отступить к 2310-2320 пунктам


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон.

Основным поводом к продажам послужит коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 70,2 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках будет сдерживать активность «медведей». Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5% и 0,1% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,2%. На торгах в Азии вновь наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 отступает на 0,2%, китайский Shanghai Composite растет на 0,3%.

На наш взгляд, коррекция на рынке энергоносителей задаст тон началу торгов в наших акциях, в результате чего индекс МосБиржи уже в первые минуты может отступить в район 2310 – 2320 пунктов. При этом открытие Европы, где мы ожидаем подъема основных индекссв на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям перед выходными, будет способствовать отыгрышу нашим рынком части понесенных потерь. Также мы не исключаем, что в середине дня возможно восстановления в «черном золоте» и попытки нефти марки Brent подтянуться в район 71 доллара.

В этом случае уже ко второй половине дня индекс МосБиржи может выйти на положительную территорию. При этом вечером основное внимание игроков будет уделено блоку макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы предварительный ВВП за 4-й квартал и заказы на товары длительного пользования. Плюс к этому корректировки в рыночные настроения продолжит вносить сезон отчетности американских компаний. 

На валютной секции Московской биржи в начале торгов, на фоне коррекции на рынке энергоносителей, ухода поддержки со стороны налогового периода и роста пары EUR/USD на международном валютном рынке, мы ожидаем ослабления рубля к бивалютной корзине. При этом основной рост продемонстрирует европейская валюта. А вот доллар, скорее всего, перейдет в консолидацию у достигнутых уровней, что даст «медведям» шанс закрепиться ниже сопротивления, расположенного на уровне 56 рублей. При этом в дальнейшем мы не исключаем возможности тестирования этого уровня.

Если же в середине дня на рынке энергоносителей активизируются покупатели, во второй половине торгов снижение в долларе может возобновиться, в результате чего он сделает шаг к минимумам, установленным в четверг.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ