Доходность суверенных облигаций РФ снизилась на 2-3 бп

В то же время, вечером US Treasuries получили поддержку в лице комментариев Дональда Трампа о том, что США заинтересованы в сильном долларе. UST10Y - 4,62% (-2 бп).

Облигации EM открылись достаточно сильно, но рост замедлился после конференции Драги. На закрытии доходности суверенных выпусков упали на 2-3 бп.

Российские суверенные облигации закрылись снижением доходности в пределах 2-3 бп. РУСАЛ разместил 5-летние облигации на $500 млн с доходностью 4,85% годовых (премия к вторичной кривой около 20 бп). Альфа-Банк разместил «вечные» облигации AT1 на $500 млн под 6,95% годовых, спрос составил $800 млн.

ОФЗ закрылись снижением доходности на 1-3 бп. АИЖК установила купон по облигациям на сумму 15 млрд руб. с годовой офертой уровне 7,2% (7,33% YTP). Башкирская содовая компания увеличила объем 5-летнего выпуска до 8 млрд руб. на фоне высокого спроса и установила купон на уровне 8,1% годовых.

Первичные размещения на мировых рынках: 5-летние облигации Ubisoft размещены с доходностью MS+85 бп, Petrobras 11Y (ориентир доходности 6%), Agua Y Saneamientos Argentinos 5NC3 (в районе 6,75%), 10-летний выпуск индийского Экспортно-Импортного Банка (размещен с доходностью MS+125 бп).



