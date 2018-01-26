Рубль может начать торги со снижения, реагируя на заявления Трампа на форуме в Давосе

Однако разнонаправленные заявления из Администрации США создают фон неопределённости.

Кроме того, в понедельник могут быть объявлены новые ограничения для РФ со стороны США. С другой стороны, рост рынка накануне такого события намекает на то, что некоторые участники знают больше средств массовой информации.

Тем не менее утренний внешний фон больше склоняет рынок к нейтральному старту. Более того, рубль может уступить доллару некоторые завоевания, вернувшись к отметке 56 рублей за доллар. Впрочем, после вечернего оптимизма доллар вновь слабеет на азиатской сессии, хотя и не дотягивает до своих минимумов предыдущего дня.