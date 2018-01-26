Это выглядит логично после нескольких дней роста на фоне сокращения запасов сырья в США, инвесторы фиксируют прибыль перед выходными.

Вчера американские фондовые рынки выросли, индекс Dow прибавил 0,53%, а европейские площадки снизились, индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,6%. Такая динамика связана с ослаблением доллара против евро и других валют, что выгодно для американских компаний. Индекс доллара США сегодня утром падает на 0,36% несмотря на заявления г-на Трампа о скором укреплении доллара.

Российский фондовый рынок, на наш взгляд, будет снижаться вслед за стоимостью «черного золота», индекс РТС в пятницу может опуститься на 0,5-1%. Курсы доллара и евро вырастут до 56 руб. и 69,8 руб. соответственно. На динамику торгов могут повлиять данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования в США, которые выйдут в 16.30 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Роснефти и МТС, цены которых продолжают расти в рамках среднесрочного восходящего тренда.



