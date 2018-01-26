Рынок акций РФ и рубль в пятницу скорректируются вниз

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2310-2315 пунктов, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2300 и 2290 пунктов, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2330 и 2340 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. В целом же не стоит забывать, что локальный рынок акций накопил серьезный потенциал для коррекционного спада, который может начаться в последний торговый день уходящей недели", - добавил он.

Рубль может по инерции укрепиться к доллару, однако коррекция рубля вниз в конце недели также назрела, говорят эксперты.

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 55,4-56,5 рубля, для европейской валюты — 68,7-70,1 рубля, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов изменились разнонаправленно в пределах 0,55%, индексы Dow Jones и S&P 500 выросли до очередных рекордов на фоне новостей компаний.

В частности, чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford F Motor в 2017 году выросла в 1,65 раза по сравнению с 2016 годом — до 7,6 миллиарда долларов. За четвертый квартал Ford получил 2,4 миллиарда чистой прибыли против 781 миллиона долларов убытка годом ранее. Кроме того, Ford увеличил выручку в прошлом квартале на 7%, до 41,3 миллиарда долларов, хотя аналитики ждали показателя в 37 миллиардов долларов.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, шанхайский SSE Composite повышался на 0,5%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,1-0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 70,2 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2444 доллара против 1,2406 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ накануне обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи и при этом торговался выше психологической отметки в 1300 пунктов по индексу РТС на фоне роста акций финансового и нефтегазового секторов.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга вырос на 0,57%, до 2320,03 пункта, индекс РТС - на 1,46%, до 1311,21 пункта. В течение торгов индекс РТС поднялся до пика с июля 2014 года – 1313,44 пункта, а индекс Мосбиржи установил исторический максимум на отметке в 2328,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,25 рубля, до 55,93 рубля, евро - на 0,24 рубля, до 69,37 рубля.