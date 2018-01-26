Доллар восстанавливает позиции

Возможно, ослабление доллара было связано не столько с курсом монетарной политики Федрезерва, сколько с опасениями участников рынка по поводу протекционистского характера торговой политики США и неэффективной бюджетной политики администрации Дональда Трампа. Масла в огонь подлил глава Минфина США Стивен Мнучин, назвавший слабый доллар позитивным фактором для экономики страны. Несмотря на то что ЕЦБ вчера оставил ключевую ставку без изменений, евро продолжил укрепляться относительно доллара, на некоторое время превысив отметку 1,25. Глава ЕЦБ Марио Драги вновь заявил, что регулятор пока не намерен отказываться ни от низких ставок, ни от покупки облигаций. Впрочем, для рынков это не стало неожиданностью. Между тем, в то время как экономическая активность в Европе демонстрирует явные признаки улучшения, перспективы экономического роста в США остаются более туманными.

Вчерашняя сессия началась снижением индекса доллара еще на 0,6–0,8%. Сырьевые котировки активно росли (цена нефти Brent превысила 71 долл./барр.), а валюты развивающихся стран торговались в положительной зоне. Однако к вечеру картина резко поменялась после заявления Дональда Трампа в интервью СМИ о том, что, в конечном итоге, он "хотел бы увидеть сильный доллар", а упомянутый комментарий министра финансов был неверно интерпретирован рынком.

На этой новости индекс доллара вернулся в плюс, завершив день ростом на 0,1%, а нефтяные котировки и валюты развивающихся стран развернулись в сторону снижения. В результате цена Brent закрылась на отметке 70,11 долл./барр. (−0,6%), а индекс валют развивающихся стран снизился на 0,2–0,4%. Рубль, который утром укрепился до 55,8 на фоне продаж валютной выручки экспортерами, а во второй половине дня благодаря спросу со стороны нерезидентов достиг 55,6, в конце сессии частично растерял достигнутый рост вслед за другими валютами, но, тем не менее, закрылся в положительной зоне на отметке 55,88 (+0,5%).

Сегодня внимание рынка сосредоточено на швейцарском Давосе, где президент Трамп выступит с речью на Всемирном экономическом форуме.