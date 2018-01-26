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Следующая неделя пройдет для российского долгового рынка без болезненных шоков


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
29 января приближается – а российские активы все еще не демонстрируют признаков напряжения относительно санкционного доклада Казначейства США.

Рубль воспринимает слабость доллара на мировых площадках как повод для укрепления, а рынок ОФЗ проводит последние сессии без значимых колебаний.

Должны признать, что у нас с приближением даты также крепнет ощущение, что релиз не будет нести для рынков драматических последствий, по крайней мере, применительно к сегменту российского госдолга. Абстрагируясь от традиционных доводов, таких как существенные вложения американских инвесторов в ОФЗ и нежелание ввязываться в «санкционную войну», мы обращаем внимание на 2 технических момента. Во-первых, на 29 января намечена лишь презентация доклада Казначейства в комитетах Конгресса, а не принятие конкретных законодательных актов. Во-вторых, даже известные нам американские законопроекты пока не включают мер, которые были бы способны вызвать апокалиптический сценарий на рынке ОФЗ.

Так, вчера мы ознакомились с законопроектом сенаторов Ван Холлена и Рубио, который был внесен в Конгресс США на прошлой неделе. Документ направлен на принятие жестких мер в том случае, если внешние страны – с особым акцентом на Россию – будут вмешиваться в американские выборы в дальнейшем. Сенатор Рубио в прошлом не раз позитивно высказывался о политике санкций против РФ, а сам законопроект выглядит агрессивно в части предложений блокировать активы крупнейших российских нефтегазовых компаний и банков. Однако, применительно к суверенным обязательствам РФ акт предполагает лишь запрет на покупку нового долга, выпущенного после даты введения санкций.

Разумеется, политические события крайне трудно прогнозировать, а расклад сил может резко и стремительно меняться. Отдельный вопрос – что является меньшим «злом» для рынка, одноразовое принятие ограничительных мер или постоянная отложенная угроза санкций. Однако, мы все еще видим существенные шансы на то, что следующая неделя пройдет для российского долгового рынка без болезненных шоков.

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