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Экономика РФ в 2018 году покажет рост в 1,8%


Рынки
Владимир Тихомиров
Владимир Тихомиров
главный экономист ФГ БКС
 
Восстановление экономической активности в конце прошлого года, особенно в потребительском сегменте, сопровождалось ростом объемов производства в строительной отрасли, включая жилищное строительство. Однако основные сектора реальной экономики остались под давлением вследствие эффекта высокой базы и погодного фактора.

Ежемесячный отчет Росстата указывает на признаки улучшения ситуации на потребительском рынке в декабре 2017 г. и 4К17. В декабре рост объема розничной торговли ускорился до 3.1% г/г с 2.7% месяцем ранее, а платные услуги населению выросли на 0.1% г/г против снижения на -0.6% в ноябре. В целом, розничные продажи в 2017 г. увеличились на 1.2% г/г (что соответствует нашему прогнозу) против снижения на 4.6% г/г в 2016 г.

Основной фактор – улучшение динамики доходов населения. При этом реальные доходы сократились на 1.7% г/г в 2017 г. (-1.8% в декабре), однако данные включают новые кредиты, полученные населением (+12.7% в 2017 г. согласно данным ЦБ). В номинальном выражении средний доход на душу населения в рублях снизился на 1.4% г/г в 2017 г., но вырос на 12.8% в долларовом выражении. В то же время реальная и номинальная заработная плата продемонстрировали устойчивый рост в 2017 г.: +3.4% г/г в реальном, +6.5% г/г в номинальном рублевом и +21.6% г/г в долларовом выражении. Уровень безработицы остался на уровне 5.1% в декабре и составил в среднем 5.2% в 2017 г. – самое низкое значение со времен СССР (такой же уровень был зафиксирован лишь в 2014 г.).

Строительство (+1.3% г/г в декабре и -1.4% в 2017 г.) и жилищное строительство (+5.1% г/г в декабре и -2.1% в 2017 г.) также показали положительную динамику к концу прошлого года. Однако ситуация была менее радужной в трех ключевых секторах реальной экономики: в 4К17 промышленное производство сократилось на 1.7% г/г (+1% в 2017 г.), выпуск сельхозпродукции снизился на 0.2% г/г (+2.4% в 2017 г.), а рост грузооборота замедлился до 1.8% г/г с 5.5% в 3К17 (+5.4% в 2017 г.).

Замедление в реальной экономике можно объяснить высокой базой 2016 г. и гораздо более теплой погодой в этом году. При этом погодный фактор также помог увеличить объем производства в строительной отрасли, и эта тенденция, вероятно, продолжится в 1П18. В то же время позитивные тренды в области потребления помогут сгладить негатив и защитят экономику от сползания в новую рецессию. Мы подтверждаем наши прогнозы роста на 2018 г.: +1.8% г/г для ВВП, +1.8% для оборота розничной торговли и +0.9% г/г для реальных доходов.

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