Денежный рынок: ставки овернайт выросли в связи с уплатой налогов

В последний час торгов ставка на межбанке поднялась до уровня оффера ЦБ, и по итогам дня в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 20 млрд руб. В то же время другие инструменты Банка России по предоставлению ликвидности по фиксированным ставкам остались незадействованными, как и однодневное репо с Федеральным Казначейством. Исходя из этого мы полагаем, что вечерний рост ставки валютного свопа мог быть вызван просчетами одного или нескольких банков в объеме необходимой ликвидности. В целом ситуация с ликвидностью, на наш взгляд, остается комфортной.

Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ также выросли – в среднем почти на 60 бп, до 6,9%. Рост краткосрочных ставок денежного рынка, вероятно, был связан со вчерашней уплатой НДС и НДПИ, и уже сегодня, как мы полагаем, они вернутся к более привычным уровням. Ставки NDF снизились на 3–5 бп, за исключением 3-месячной, опустившейся на 8 бп (до 6,20%). Ставки кросс-валютных свопов закрылись на прежних уровнях или в небольшом минусе, а процентные свопы сдвинулись вниз на 1–2 бп. После оттока ликвидности из банковской системы, связанного с уплатой налогов, остатки средств банков на корсчетах в ЦБ сократились до 1,9 трлн руб. (против 2,35 трлн руб. в среднем за текущий период усреднения резервов).

На вчерашнем депозитном аукционе Федеральное Казначейство разместило в банках 0,7 млрд долл. из предложенного 1,0 млрд долл. (средневзвешенная ставка составила 1,4%). На сегодня Казначейство запланировало аукцион 3-месячных депозитов на сумму 300 млрд руб.