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Доходности ОФЗ сегодня могут опуститься на 2-3 бп


Облигации / Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
В первой половине четверга котировки ОФЗ предпринимали попытки продолжить рост предыдущих двух дней, однако вечернее коррекционное движение на долговых рынках после выступления М.Драги заставило их перейти с положительной на отрицательную территорию.

Впрочем, масштаб ценовых изменений был незначительным, а доходности выпусков с наибольшими торговыми оборотами – 4- летнего 25083 и 15-летнего 26221, по итогам дня даже опустились на 1-2 б.п. до 6,94% и 7,65% соответственно.

В целом, риторика главы ЕЦБ после вчерашнего заседания регулятора осталась традиционно мягкой: он подтвердил намерения сохранить программу QE до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции, и не поднимать ставки еще долгое время после ее завершения. Неудивительно, что последовавший после заявлений М.Драги подъем доходностей 10-летних Bunds и UST на 3 б.п. вскоре сменился обратным движением вниз, восстановившем прежний статус-кво. В то же время цены на нефть Brent не удержались на новых максимумах, вернувшись к 70 долл. за барр., поэтому внешнюю конъюнктуру для рынка ОФЗ сейчас можно оценить как нейтральную.

Новостной фон при этом складывается для рублевых активов позитивно: агентство Moody's вчера улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ (Ba1/BB+/BBB-) со Стабильного на Позитивный. В сопроводительном пресс-релизе отмечается, что «макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства». Moody's стало последним рейтинговым агентством из «большой тройки», сменившим прогноз на Позитивный, поэтому данную новость нельзя назвать сюрпризом, а ее влияние на котировки долговых инструментов, на наш взгляд, будет иметь ограниченный характер. Однако то обстоятельство, что улучшение прогноза произошло накануне ожидаемой публикации Минфином США доклада о санкциях против РФ, должно усилить интерес к покупкам ОФЗ, и их доходности сегодня могут опуститься на 2-3 б.п.

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