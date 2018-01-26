Перспективы снижения доходности по бессрочным бондам Альфа-банка ограничены

Объем выпуска составил $500 млн. при объявленном общем спросе $800 млн. При открытии книги заявок ориентир квартального купона составил 7,00-7,25%, а по итогам размещения ставка купона составила 6,95%.

Выпуск был размещен фактически на уровнях вторичного рынка (с поправкой на дюрацию) - до размещения новых бумаг доходность обращающегося выпуска аналогичных бумаг банка к опциону колл в феврале 2022 года составляла 6,8%. Исходя из ценовых параметров размещения, перспективы снижения доходности по новым бумагам представляются нам ограниченными.



