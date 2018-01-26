Риски коррекции рубля по итогам публикации санкционных документов высоки

Рынок воспринял заявления как недостаточно мягкие, поскольку Драги сделал довольно большой акцент на сильную динамику европейской экономики. В этой связи текущее укрепление евро в значительной степени рассматривается европейским регулятором как естественное следствие экономической динамики. Рынок сконцентрировался на этой части заявлений, проигнорировав высказывания относительно сохранения ставки на текущем уровне в течение продолжительного периода времени после окончания программы покупки активов в сентябре 2018. В настоящее время рынок ожидает первого повышения ставок в Европе в конце 2018-начале 2019 года.

С учетом вчерашних заявлений Драги мы сохраняем наши ожидания о том, что первое повышение ставок в Европе произойдет лишь во второй половине 2019 года. На этом фоне на горизонте 2018 года возможна коррекция евро с текущих уровней, достигнутых благодаря довольно агрессивным ожиданиям рынка о предстоящей динамике ставок в Европе. После того, как итоги заседания ЕЦБ были отыграны, дополнительная волатильность на рынке возникла по итогам заявлений Трампа о том, что он предпочитает увидеть сильный доллар, отражающий состояние американской экономики. Трамп, таким образом, несколько сгладил эффект от заявлений, ранее сделанных Мнучином. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1,24-1,25.

Рубль продолжил укрепление накануне, отыгрывая слабость доллара на международных площадках

Поддержку валюте оказывал и пик налоговых платежей. На сегодняшних утренних торгах валюта фактически не отреагировала на сообщение о пересмотре прогноза по суверенному рейтингу от Moody’s со стабильного на позитивный. Мы связываем это с тем, что рейтинговые действия в существенной степени являются догоняющими. Рынки давно по достоинству оценили улучшение качества макроэкономической политики в России (CDS находится на минимумах с 2008 года, доходности суверенных еврооблигаций соответствуют уровням, демонстрируемым странами с инвестиционным рейтингом). Мы довольно высоко оцениваем риски коррекции рубля по итогам публикации санкционных документов в начале следующей недели. В этом случае может произойти движение пары USDRUB в район отметки 57.