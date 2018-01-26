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Дезинфляция приближает очередное снижение ключевой ставки ЦБ


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
По данным Росстата, инфляция составила 0,1% н./н. за неделю с 16 по 22 января 2018 г.

Таким образом, по нашим оценкам, годовой темп роста цен еще немного снизился, до 2,3% г./г., и продолжает обновлять исторические минимумы. Отметим, среднесуточные темпы роста в этом январе рекордно низкие для этого месяца за последние три года. В частности, с начала года рост цен составил лишь 0,3%, в то время как в 2017 г. цены за этот же период повысились почти на 0,6%.

В целом такая динамика во многом объясняется низкой индексацией тарифов на общественный транспорт, однако цены на остальные товары (в первую очередь, продукты питания) тоже показывают очень сдержанную динамику. Например, интересно, что инфляция в плодоовощном сегменте остановилась (0% н./н.), причем в основном за счет импортируемых в это время года товаров (помидоров: -1,6% н./н. и огурцов: -4% н./н.). Рост цен на другие товары (мясо, молоко) также приостановился.

Сохранение дезинфляции в годовом выражении – один из важнейших аргументов в пользу умеренного снижения ставки на ближайшем заседании ЦБ 9 февраля.

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