Баланс ЕЦБ вырастет на 270 млрд евро к сентябрю 2018 года

Сохранение программы количественного смягчения может увеличить баланс ЕЦБ на €270 млрд до 2,3 трлн евро к сентябрю 2018. Но несмотря на заверения главы ЕЦБ Марио Драги о том, что низкие ставки продержатся еще долго, евро вырос до максимумов конца 2014 года.

Причина такого роста скорее в падении доллара ко всем валютам, а не политики ЕЦБ. Это произошло на фоне высказываний министра финансов США Стивена Мнучина, который заявил в Давосе, что слабый доллар поможет американской торговле. Драги уже отреагировал, назвав действия коллеги несогласованными с общепринятыми практиками. Слабый евро точно также выгоден Евросоюзу, так как дешевые европейские товары улучшают платежный баланс и способствуют экономическому росту.

Такие разговоры поднимают вопросы о предсказуемости монетарной политике и могут привести к валютным войнам. Если центральные банки будут таргетировать слабый курс своих валют в интересах экспорта, это может привести к неконтролируемой инфляции, что обернется падением экономической активности в будущем. Но пока мы придерживаемся мнения, что центральные банки достаточно независимы для приверженности устоявшейся политики.

Поэтому стоит смотреть на показатели роста потребительских цен. Инфляция в еврозоне составила 1,4% в декабре 2017, приближаясь долгосрочной цели в 2%. Если будет сохраняться положительная динамика инфляции, то стоит ждать более быстрого ужесточения денежно-кредитной политике от ЕЦБ, что вызовет рост евро к потенциальной цели 1,40.