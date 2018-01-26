Банки РФ в 2018 г могут нарастить розничное кредитование на 17%

Портфель корпоративных кредитов в годовом сопоставлении не изменился, тогда как портфель розничных кредитов вырос на 13% г/г. Остатки средств на счетах клиентов выросли на 5% г/г. Прибыль сократилась на 15% г/г, до 790 млрд руб. Согласно нашим прогнозам, дальнейший рост ипотечного кредитования в 2018 г. приведет к повышению темпов роста розничного кредитования до 17% г/г.

На наш взгляд, ключевыми бенефициарами такого развития событий станут Сбербанк и Группа ТКС, что позволит им поддерживать рентабельности и дивидендные выплаты на высоком уровне. Мы подтверждаем прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на горизонте 12 месяцев на уровне 400 руб./акц., для GDR Группы ТКС – на уровне 24 долл./GDR. Ожидаемая совокупная доходность составляет 67% и 19% соответственно. Мы сохраняем рекомендацию Покупать для бумаг обеих компаний.