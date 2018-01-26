"Открытие Холдинг" мог продать АДР Qiwi банку "Открытие"

Согласно сообщению компании, 20 декабря 2017 г. входящая в структуру Открытие холдинга компания Otkritie Investments Cyprus Limited продала 9,7 млн американских депозитарных расписок (ADS) Qiwi по цене 799,53 руб./ADS (13,6 долл./ADS) в ходе сделки репо. Таким образом, доля Открытие Холдинга в Qiwi сократилась до 0,2% (0,1% голосующих акций).
Стоит отметить, что ранее Qiwi сообщил о том, 20 декабря 2017 г. Банк Открытие приобрел аналогичное количество ADS Qiwi по цене 799,53 руб. Таким образом, мы полагаем, что ADS могли быть куплены у Открытие Холдинга Банком Открытие.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.