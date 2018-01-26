"Открытие Холдинг" мог продать АДР Qiwi банку "Открытие"

Согласно сообщению компании, 20 декабря 2017 г. входящая в структуру Открытие холдинга компания Otkritie Investments Cyprus Limited продала 9,7 млн американских депозитарных расписок (ADS) Qiwi по цене 799,53 руб./ADS (13,6 долл./ADS) в ходе сделки репо. Таким образом, доля Открытие Холдинга в Qiwi сократилась до 0,2% (0,1% голосующих акций).

Стоит отметить, что ранее Qiwi сообщил о том, 20 декабря 2017 г. Банк Открытие приобрел аналогичное количество ADS Qiwi по цене 799,53 руб. Таким образом, мы полагаем, что ADS могли быть куплены у Открытие Холдинга Банком Открытие.