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Индекс Мосбиржи: власть "быков" слабеет


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Рост в индексе МосБиржи приостановился в пятницу: сработал фактор выходных, а также влияние оказала высокая степень перекупленности.

В результате рублевый индикатор отступил под отметку 2300 пунктов, которую нельзя назвать разворотной точкой, но она вполне характеризует рыночные настроения в моменте. Технический график рисует вероятность прохода к промежуточной поддержке на уровне 2280 пунктов, если в начале новой недели появятся поводы для пессимизма, или возвращение в узкий диапазон 2300-2325 пунктов, если конъюнктура будет благополучной.

К сегодняшнему утру внешний фон выглядит стабильным. Это позволяет рассчитывать на старт индекса МосБиржи с повышением на 0,1%-0,2% в среднем. Нефть дорогая, западные рынки спокойны, санкционные угрозы маячат на российском горизонте, но пока не усугубляются. 

Перспектива движения индекса МосБиржи на ближайшие несколько дней более интересная. Так, в том случае, если индикатор пробьет 2320-2325 пунктов и закрепится выше, это откроет «быкам» дорогу в область 2380-2390 пунктов. Однако на текущий момент более вероятна консолидация чуть выше 2300 пунктов за счет негативной динамики в ряде важных для расчета индекса бумаг. 

Более негативный сценарий развития событий на перспективу нескольких дней демонстрирует, что у индекса МосБиржи, фактически, есть только промежуточные уровни поддержки, которые пробить будет несложно при наличии повода, но значимая область поддержек будет «ловить» продажи только у 2200-2210 пунктов. Однако пока наиболее вероятным сценарием движения индекса МосБиржи является боковой тренд с незначительным восстановлением. 

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