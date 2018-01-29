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Давление на российскую валюту сохранится


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 26 января, торги по рублёвым парам завершились ростом. Курс доллара повысился на 0,62%, до 56,27 руб., курс евро – на 0,61%, до 69,79 руб.

Торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро на фоне роста нефтяных котировка. Курс доллара упал до 55,73 руб., курс евро – до 69,44 руб. Нисходящая тенденция рублёвых пар продолжения не получила, так как на мировом валютном рынке по «американцу» началась восходящая коррекция. Доллар укрепился по всему рынку, проигнорировав слабые данные по ВВП в США за IV квартал. 

Значение индекса ВВП оказалось ниже прогнозируемого уровня, что является негативным фактором для американской валюты. Негативное влияние на доллар США снизили индекс заказов на товары длительного использования, который оказался значительно лучше ожиданий, и рост доходности десятилетних американских облигаций. 

На американской сессии, кроме роста доходности американских облигаций и индекса доллара, негативное влияния на рубль оказало снижение индекса государственных облигаций России (RGBI). К закрытию торгов курс доллара восстановился до 56,28 руб., курс евро – до 69,95 руб.

Индекс RGBI упал на 0,14%, до 142,34. Его снижение наблюдается с четверга с уровня 142,82. Падение ниже отметки 142,22 стоит расценивать как негативный сигнал для долгового рынка и рубля.  

В понедельник, 29 января, нефть торгуется в минусе, американский доллар – в плюсе. Открытие торгов на Московской бирже стоит ожидать ростом по иностранным валютам. Учитывая, что пик налоговых платежей пройден, то на фоне коррекционного движения в долларе давление на российскую валюту сохранится.  

Если предположить, что отскок курса доллара от отметки 55,59 руб. является разворотом, а не коррекцией, то сегодня рост «американца» продолжится до 56,60 руб. Поскольку участники рынка ожидают от США введения антироссийских санкций, то у рубля сегодня нет никаких шансов вернуться к значению 55,60 руб. за доллар США. Трейдеры будут смотреть, что Штаты включат в санкционный пакет, и какая на него будет первая реакция рынка. В паре евро/рубль просматривается уровень 70,25 руб. за евро. 


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