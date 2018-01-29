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Отсутствие запрета на покупку ОФЗ в рамках "кремлевского дела" вернет позитив на биржи РФ


Облигации / Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржи в пятницу достигли новых высот, несмотря на опубликованные слабые данные ВВП за четвертый квартал.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2872,87 пункта продемонстрировав рост четвертую неделю подряд на фоне протекционистской риторики Трампа на международном экономическом форуме в Давосе и корпоративных прибылей компаний продолжающих превышать оценки экспертов. Индекс  MSCI Emerging Markets так же продолжил свое восхождение 11-ю сессию подряд в рамках максимально длительного ралли с апреля 2015 года.

Тем временем доходность десятилетних облигаций США достигла самого высокого уровня за последние три года.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,64%, закрывшись на отметке $70,47 на фоне продолжающейся поддержки со стороны слабого доллара. В свою очередь по мнению экспертов JPMorgan средняя цена эталонного сорта Brent в текущем году может составить $70, а уже в первом полугодии $78 за баррель.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent по-прежнему выступает отметки $70 и $69,50, сопротивление расположено на $71,30 и $72.

Сегодня рынки будут отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые по итогам прошедшей недели показали рост числа нефтяных буровых в США на 12 единиц.

Российские биржевые площадки в пятницу закрылись на минорной ноте в преддверии публикации американским Минфином так называемого "кремлевского доклада", который может содержать ограничения на покупку нерезидентами отечественных ОФЗ. Доклад о новых санкциях США в отношении России будет представлен сегодня ориентировочно после окончания торгов.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2295,26 п., снизившись на 1,06%. На данный момент поддержка расположена на отметке 2280 п. Ближайшее сопротивление-2306 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на возобновление роста.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 128500 п. и основной 128000 п., проход которой может усилить продажи к уровню 125000 п, сопротивление в текущей ситуации расположено на 130000 п.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,27, потеряв 0,62% по отношению к доллару США на фоне завершения налогового периода и неопределенности вокруг санкционных мер Минфина США.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают 56,80 и 57,50, основная поддержка расположена на отметке 55,50.

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