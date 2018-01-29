Некоторое «охлаждение» на рынке энергоносителей и «отскок» по курсу доллара США дали основания для снижения активности покупателей еще в начале торов. Вечером стал известен расширенный санкционный список США – крупные публичные эмитенты в список не попали, но само по себе расширение санкций, судя по характеру торгов, может оказаться поводом к пересмотру инвесторами оценок риска по российским бумагам. На характер торгов повлияли и корпоративные новости. Так, Магнит (MGNT) подешевел на 10.2% после объявления о возможном отказе от выплаты годовых дивидендов из-за снижения чистой прибыли (напомним, по итогам полугодия Магнит выплатил промежуточные дивиденды в размере примерно 115 руб. на акцию). Акции АФК Система (AFKS) подешевели на 2.8%, Аэрофлота (AFLT) – на 2.1%, Алросы (ALRS) – на 2.0%, Газпрома (GAZP) и ММК (MAGN) – на 1.7%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Белон (BLNG) подешевел на 10.7%, Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) – на 5.5%, Нижнекамскшина (NKSH) – на 5.4%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 4.6%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% - 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские индексы закрылись в плюсе, на азиатских фондовых площадках наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в течение дня возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС из-за негативного влияния санкций США на отношение инвесторов к российскому фондовому рынку. Кроме того, есть риск, что санкционные действия не ограничатся списком, опубликованным в пятницу – Конгресс США в ближайшее время рассмотрит доклады о лицах и структурах, близких к президенту РФ, и о возможном влиянии санкций в отношении российского госдолга.

На валютном рынке курс рубля оказался под давлением из-за расширения санкций США в отношении российских компаний, но рост по паре доллар-рубль отчасти сдерживается динамикой курса доллара к корзине мировых валют. С позиций технического анализа, пара доллар-рубль вышла к границе краткосрочного нисходящего тренда, где может быть встречено сопротивление. В случае пробоя линии тренда (подтверждением которого можно будет считать закрепление выше 56.5) станет возможным заметное движение вверх.