Возможные новые санкции США будут негативно сказываться на динамике торгов в РФ

Однако удержать отметку в 2328 пунктов оказалось весьма сложным, а пятничные распродажи вовсе уронили рублёвый индикатор ниже психологического уровня 2300 п.

Главным риском для российских участников остаются очередные американские ограничения, которые могут быть озвучены в начале этой недели. Если США ограничат возможность покупки российских активов, то для рынка это будет безусловным поводом для распродаж.

Аналогичные риски касаются и рубля, который весьма скромно укреплял свои позиции против доллара.

Соответственно, в первой половине недели участники торгов будут проявлять осторожность, а далее направленность движения на российском рынке будет определяться содержанием новых американских ограничений.