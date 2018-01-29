В начале торгов ожидается ослабление рубля

Основным поводом к покупкам в российских акциях выступит динамика американских площадок, которые в пятницу после нашего закрытия смогли продемонстрировать уверенную восходящую динамку. В результате индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,9% и 1,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы перешли в боковое движение у достигнутых уровней. На торгах в Азии наблюдается преобладание «медвежьих» настроений. Так, японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют порядка 0,03% и 0,5%, что станет сдерживающим фактором. Также поддержку российским «быкам» окажет ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на рост буровой активности в США, нефть марки Brent сегодня с утра консолидируется в районе 70,4 доллара за баррель, что выше уровней, соответствующих нашему пятничному закрытию.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивного начала торговой недели на российском рынке. Преобладание покупок в наших акциях будет способствовать восстановлению индексу МосБиржи и его попыткам отыграть уровень 2300 пунктов. С открытия Европы, где мы ожидаем умеренный рост основных индексов, наши бумаги получат дополнительную поддержку, что позволит «быкам» укрепить свои позиции. При этом с середины торгов возможны попытки возобновления восходящей динамики на рынке энергоносителей. Несмотря на рост буровой активности и добычи в США, игроки продолжают ориентироваться на снижение запасов нефти, что поддерживает котировки «черного золота».

Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из-за океана. Так, основным фактором станет публикация данных по индексам личных доходов и личных расходов, а также потребительской инфляции, которые способны оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках. Также важным фактором продолжает оставаться сезон отчетности в США.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов понедельника мы ожидаем ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей, покупки в долларе и евро будут преобладать, что обусловлено отсутствием поддержки рубля со стороны налогового периода, а значит, снижением предложения валюты на рынке. В результате американская валюта попытается продолжить волну восстановления, начатую в субботу, и укрепить свои позиции выше поддержки, расположенной на уровне 56 рублей. При этом она сделает шаг к уровню 57 рублей, выступающему ближайшим сопротивлением. В случае же если в середине дня рынок энергоносителей начнет волну восстановления, к концу сессии рублю удастся отыграть часть потерь, однако на его рост по итогам торгов можно рассчитывать только в случае установления нефтью марки Brent новых годовых максимумов.