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Рубль: коррекция относительно максимума


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В пятницу рубль скорректировался к доллару до 56,24 (−0,6%). В первой половине дня ценовая волатильность на российском валютном рынке была небольшой, курс USDRUB с небольшими отклонениями держался вблизи отметки 55,8.

Сокращение продаж валютной выручки экспортерами в связи с окончанием периода уплаты налогов лишило рубль существенной локальной поддержки. Однако основное давление на рынок возникло после открытия торгов в США. В пятницу стало известно о расширении списка российских граждан и компаний, подпадающих под действие американских санкций. В ожидании окончательного решения по санкциям, которое должно быть объявлено в начале этой недели, перед выходными иностранные инвесторы стали сокращать длинные позиции в рубле. Среди валют других развивающихся стран отметим корейскую вону, которая в пятницу также ослабла на 0,5%. Лучший результат показало мексиканское песо, укрепившееся на 0,6%. Цена нефти Brent торговалась в боковом тренде, завершив неделю на отметке 70,52 долл./барр. (+0,1% к четвергу).

С точки зрения макроэкономической статистики ключевой новостью на этой неделе будет публикация статистики американского рынка труда (в пятницу). Участники рынка закладывают увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США в январе на 185 тыс. Еще одним важным индикатором является рост средних зарплат, который в последнее время оставался на сравнительно низком уровне в 2,5%. Любое ускорение роста усилит повышательное давление на доходности казначейских обязательств США.

Также на этой неделе пройдет заседание Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, но никаких существенных новостей от него инвесторы не ждут, рассчитывая на то, что первое в этом году повышение ставки по федеральным фондам состоится на следующем, мартовском заседании.

Что касается российского рынка, мы полагаем, что иностранные инвесторы будут действовать осторожно до тех пор, пока не появится ясность в отношении планов США по антироссийским санкциям.

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