Ожидается негативное открытие торгов на Московской бирже

Нефть после обновления максимумов продолжает консолидироваться, пятничные данные по количеству новых буровых не помогли ценам продолжить рост. На текущей неделе мы ожидаем продолжение восходящей тенденции с целями 72-74 долл за баррель.

Доллар на глобальных рынках продолжает оставаться самой плохой валютой, уже три месяца мы наблюдаем устойчивый тренд по снижению доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, которое, на наш взгляд, может послужить драйвером роста доллара. Несмотря на ожидания инвесторов, что заседание будет "проходным", комментарии от регулятора могут изменить текущую картину.

Рубль после реализации цели снижения 55,8 в пятницу немного ослаб по отношению к доллару. Мы ожидаем консолидацию пары вблизи минимумов, ускорение роста возможно только после заседания ФРС.

Российские индексы в пятницу ушли на коррекцию, предстоящий отчет Минфина США и потенциальные новые санкции не позволили инвесторам продолжать покупки российских бумаг. РТС потерял 1,87%, Индекс МосБиржи упал на 1%.

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на московской бирже и продолжение снижения индексов в первой половине дня.