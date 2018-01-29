Рынок акций РФ откроется нейтрально, рубль снизится к основным мировым валютам

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает нейтрального старта торгов с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2295 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2290, 2280 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 пунктов, уточняет он.

"Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе закрытия индекса Мосбиржи в пятницу на прошлой неделе, предполагая в дальнейшем увидеть его колебания вблизи достигнутых уровней в ожидании публикации в США "кремлевского доклада", который может дать повод для очередного ужесточения санкций против России", - говорит Олег Шагов из компании "Солид".

В понедельник для рубля очень важная торговая сессия, вероятна повышенная нервозность и волатильность, считает Роман Ткачук из "Альпари". В центре внимания доклад Минфина США Конгрессу о возможных санкциях по отношению к России. Курс пары доллар/рубль и доходность ОФЗ во второй половине дня пятницы скакнули вверх именно на опасениях расширения санкций (возможный запрет на покупку ОФЗ), указывает он.

"Если опасения сегодня подтвердятся, то курс пары доллар/рубль поднимется к границам диапазона 58-60 рубля, а пары евро/рубль - к 72-75 рубля, если нет - курс доллара откатится к отметке 56 рубля за "американца", а курс евро - к 69,5 рубля. На наш взгляд, второй сценарий более вероятен", - комментирует аналитик.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов понедельника Богдан Зварич из "Фридом Финанс" ожидает ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей, покупки в долларе и евро будут преобладать, что обусловлено отсутствием поддержки рубля со стороны налогового периода, а значит снижением предложения валюты на рынке, считает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу обновили рекорды на фоне финансовых отчетов компаний региона.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс DJIA поднимается на 0,03%, высокотехнологичный NASDAQ снижается на 0,1%, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,65%, шанхайский SSE Composite - на 0,91%, японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,01%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,237%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 60,03 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,17% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2414 доллара против 1,2424 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился в рамках коррекции после роста с начала года.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,07% - до 2295,26 пункта, индекс РТС - на 1,87%, до 1286,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 35 копеек, до 56,28 рубля, евро - на 42 копейки, до 69,79 рубля, следует из данных Московской биржи.