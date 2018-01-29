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Cпрос на валютный своп с ЦБ достиг максимума с апреля 2014 г


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В пятницу объем сделок в секции валютного свопа на Московской бирже резко увеличился, составив 23 млрд долл. (против 15–16 млрд долл. в среднем за последний месяц).

Почти весь день ставки держались в районе отметки 7,0% и только в последний час торгов начали активно расти, в итоге достигнув уровня оффера Банка России. В результате в рамках валютного свопа с ЦБ банки заняли внушительные 335 млрд руб. Средневзвешенная ставка по итогам сессии выросла до 7,48% (+59 бп). В сочетании с фиксацией прибыли в рубле это подтолкнуло ставки NDF вверх примерно на 13–14 бп в ближнем сегменте и на 6–8 бп – на более длинных сроках. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вверх на 8–10 бп. Ставки процентных свопов выросли в среднем на 5–7 бп. 

Как мы уже отмечали ранее, похоже, что один или несколько крупных банков неверно оценили размер связанного с налогами оттока ликвидности и для пополнения балансов корсчетов решили воспользоваться инструментами ЦБ постоянного действия. Кроме того, это могло стать результатом закрытия позиций некоторыми иностранными игроками, решившими перед выходными сократить свое присутствие на российском рынке из-за неопределенности вокруг санкций.

В целом же ситуация с ликвидностью в банковской системе, на наш взгляд, является по-прежнему комфортной, а профицит ликвидности, по оценкам центробанка, остается стабильным, составляя порядка 2,7 трлн руб. Также отметим, что объем средств банков на корсчетах, в четверг сократившийся до 1,25 трлн руб., по состоянию на сегодняшнее утро восстановился до 1,50 трлн руб. Федеральное казначейство в пятницу разместило на банковских депозитах 20 млрд руб. (при лимите в 300 млрд руб.).

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