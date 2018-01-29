"Алроса": скромные операционные результаты за IV квартал

Компания сумела увеличить добычу практически на всех производственных площадках с тем, чтобы компенсировать выбытие рудника "Мир", на долю которого в 2016 году пришлось 8,5% добычи. Совокупный объем производства алмазного сырья в 4К17 составил 10,1 млн. карат (это на 6% больше, чем в 4К16) при среднем содержании алмазов в руде 1,39 карата на тонну (на 4,5% выше, чем в аналогичный период предыдущего года). Главный вклад в рост производства внес Айхальский ГОК, особенно кимберлитовая трубка "Юбилейная", где начиная с лета 2017 года компания разрабатывает наиболее богатую часть рудного тела (здесь содержание алмазов в 2П17 равнялось 1,46 карата на тонну против 1,14 карата на тонну в 2П16). Цель - выполнить первоначальный прогноз компании по объемам добычи, несмотря на аварию на руднике "Мир". В целом трубка "Юбилейная" в 4К17 дала рекордные 3,6 млн. карат, а за весь 2017 год - 10,2 млн. карат (26% совокупной добычи компании).

Напомним, компания планирует в 2018 году добыть 36,6 млн. карат, что на 7,5% меньше, чем в 2017 году. Это значит, что высокий показатель содержания алмазов в руде в 2П17, похоже, был однократным фактором и что в этом году АЛРОСА, судя по всему, решила продавать сырье из своих запасов (18 млн. карат, по словам президента компании) с тем, чтобы компенсировать выбывшие объемы рудника "Мир".

Несмотря на хорошие производственные результаты, операционные пока-затели оказались весьма скромными: по сообщению компании, продажи алмазов ювелирного качества упали на 6% относительно аналогичного периода прошлого года, до 6,2 млн. карат, и составили 66% совокупных продаж. Цены на алмазы ювелирного качества снизились на 18% по сравнению с 3К17, до $139 за карат, на фоне сезонного ухудшения продуктовой линейки. Как следствие, средняя цена реализации алмазного сырья (как ювелирного, так и технического качества) у компании в 2017 году упала до всего лишь $101 за карат (это на 7% ни-же, чем в 2016 году).

Учитывая сохранение выручки практически на прежнем уровне на фоне повышения содержания алмазов в руде и реализации мер по сокращению расходов, мы ожидаем, что скорректированная EBITDA в 4К17 составит примерно $465 млн., что немного больше, чем в 3К17. Это значит, что консенсус-прогноз на весь 2017 год предстоит скорректировать в сторону понижения, хотя, по нашему мнению, инвесторы воспримут это нейтрально. Финансовые результаты за 4К17 будут интересны в первую очередь с точки зрения динамики денежных расходов, хотя теперь инвесторам следует переключить внимание на первые признаки восстановления цен на алмазы: судя по сообщениям различных источников, они с начала года выросли на 1-3%.

При текущих котировках коэффициент "стоимость предприятия/EBITDA 2018" у АЛРОСА составляет около 5 (если скорректировать чистый долг на сумму дивидендов). Дивиденды за 2017 год могут составить примерно $650 млн. (а дивидендная доходность - около 6%). Свободный денежный поток компании от основного бизнеса после уплаты процентов в 2018 году может увеличиться до $1,0-1,1 млрд. (на 10%). Однократные статьи (продажа газовых активов и страховые выплаты) могут увеличить его до $1,6-1,7 млрд. Если рост цен на алмазы в 1К18 продолжат расти, это окажет поддержку котировкам компании. 15 марта АЛРОСА представит результаты по МСФО за весь 2017 год и на следующий день проведет телефонную конференцию.