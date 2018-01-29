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Евробонды банков находились под давлением


Облигации / Рынки
Семен Немцов
Семен Немцов
аналитик ИК "Рycc-Инвест"
 
26 января, в пятницу, выпуски корпоративного рублевого долга пользовались низким спросом, и торговые обороты составили 3,3 млрд руб., что втрое ниже среднедневных значений за неделю.

Займы с дюрацией от года до 2 лет находились под давлением и потеряли в среднем по 4,3%, в то время как на остальном отрезке кривой единой динамики выявлено не было.

Отрасли электроэнергетики и транспорта смотрелись лучше рынка и прибавили в среднем по 0,2%. В первой драйвером выступил выпуск ФСК ЕЭС-24 (+1,4%), тогда как в транспортной сфере восходящую динамику показывали практически все торгуемые бумаги. 

Выпуски внутреннего госдолга находились под умеренным давлением и подешевели в среднем на 5-7 б.п. Аутсайдерами оказались выпуски серий 26220 и 26212 (-0,2%), тогда как заем серии 52001 вырос в цене на 0,3%.

На рынке внешнего госдолга стоит отметить нисходящую динамику евробондов финансового сектора. Аутсайдерами оказались займы РСХБ и Сбербанка, чьи котировки потеряли в среднем по 10-15 б.п. Выпуски металлургических эмитентов умеренно росли в цене на 5-7 б.п.

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