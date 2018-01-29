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X5 подала документы для листинга на Мосбирже: первый шаг к включению в MSCI Russia


Рынки
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин
аналитик компании "ВТБ Капитал"
 
Как сообщается на сайте X5 Retail Group, компания подала документы с целью проведения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок на Московской бирже.

Мы полагаем, что это станет первым шагом к включению X5 Retail Group в индекс MSCI Russia в мае. 

По нашим оценкам, если медианное значение дневного объема торгов расписками X5 Retail Group в Москве в марте достигнет 3 млн долл., они вполне могут быть включены в индекс MSCI Russia в рамках его полугодового пересмотра в мае с весом 2% (следует иметь в виду, что обе эти оценки могут измениться пропорционально изменению котировок по состоянию на конец марта и мая соответственно). 

Приток пассивных инвестиций в ГДР X5 Retail Group, связанный с их включением в MSCI Russia, может составить 350 млн долл. (в 40 раз больше среднедневного объема торгов за последний месяц на Лондонской бирже). Кроме того, мы полагаем, что после включения бумаги в индекс активные иностранные инвесторы смогут покупать ее в соответствии с ее весом в индексе, а не в качестве внеиндексной позиции, как сейчас (со всеми вытекающими отсюда ограничениями, которые различаются от фонда к фонду). В целом мы считаем, что включение в индекс может способствовать положительной переоценке инвесторами мультипликаторов X5 Retail Group.

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