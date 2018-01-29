Рост российского ВВП за 2017 год составил 1,8%

Однако на этой неделе, в пятницу, ожидается публикация такого ключевого индикатора как предварительная оценка ВВП за 2017 г. В пятницу же будут представлены и данные о деловой активности в России в январе. Кроме того, как обычно в среду будет представлена оценка инфляции за очередную неделю, а в четверг Markit опубликует индекс PMI в обрабатывающей промышленности.

Данные об инфляции за неделю с 23 по 29 января выйдут в среду, однако оценка ИПЦ по итогам января будет доступна не раньше середины следующей недели. С начала года потребительские цены выросли на 0,3%, и если очередной отчет подтвердит недельную инфляцию на уровне 0,1%, то, по нашим оценкам, инфляция за январь составит 0,4% м/м и 2,3% г/г соответственно. Исходя из недельной статистики мы приходим к выводу, что вклад в дезинфляцию внесли продовольственный сегмент, ЖКХ и сектор транспортных услуг. Так, если за первые девять дней января 2017 г. тарифы на транспортные перевозки и услуги ЖКХ повысились на 6,7–13,1% и 0,1–0,5% соответственно, то в этом году индексация транспортных тарифов не превысила 1,7%, а тарифы ЖКХ в недельном сопоставлении не изменились.

По нашим расчетам, годовой рост ВВП за 2017 г. составил 1,8%, что почти в точности соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg (1,7% г/г). В то же время последняя оценка Минэкономразвития составляет 1,4–1,8% г/г, против роста на 2,1%, ожидаемого по итогам второго обновления прогнозов министерства.