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Рубль получит поддержку благодаря выплатам налога на прибыль


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
В пятницу рубль большую часть дня торговался в узком диапазоне, но затем его курс быстро снизился на 0,6% после появления сообщений о новых санкциях со стороны США.

Впрочем, эти новости не были связаны с сегодняшней публикацией санкционных докладов - США лишь расширили список лиц и компаний, против которых действуют введенные ранее финансовые ограничения в связи с ситуацией на Украине. Тем не менее реакция рынка была довольно резкой, т. к. инвесторы проявляют осторожность, ожидая, что сегодня вечером Конгрессу США будут представлены "доклад об олигархах" и "доклад по долгу". Если в этих документах не будут рекомендованы существенные ограничения, рубль может умеренно укрепиться. В противном случае вероятно существенное ослабление российской валюты.

Впрочем, сегодня в течение дня рубль в любом случае получит некоторую поддержку благодаря тому, что компании выплачивают налог на прибыль. Хотя масштабы выплат намного меньше, чем по НДПИ, мы ожидаем, что увеличится предложение валюты со стороны экспортеров, которым, кроме того, необходимы рубли, чтобы закрыть операционные расходы в конце месяца.

Валютная ликвидность, по-видимому, стабилизируется: в пятницу банки привлекли дополнительные 334,7 млрд. руб. у ЦБ через валютный своп овернайт, разместив таким образом $6 млрд. Это значит, что банки располагают некоторым объемом свободной валюты. Кроме того, судя по банковской статистике, в декабре ВТБ, видимо, предоставил финансирование для покупки доли в Роснефти китайской CEFC. Если финансирование уже было предоставлено, в ближайшем будущем серьезных рисков для валютной ликвидности не ожидается.

До публикации докладов по санкциям в США торги по паре USD/RUB могут проходить около отметки 56,3.

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