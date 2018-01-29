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Фондовый рынок РФ хронически недооценен, и на это есть причины


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Цэрих Кэпитал Менеджмент"
 
Сегодня наш фондовый рынок показывает нейтральную динамику – есть технические предпосылки для снижения пары EUR/USD и, как следствие, снижения котировок нефти.

Ситуация с отчетностью «Магнита» заставила еще раз обратить внимание на ситуацию в реальной экономике через призму фондового рынка. Если фондовый рынок хронически недооценен, то на это есть причины…

По итогам года рост ВВП составит 1-2%. Потенциал для роста экономики зависит и от того, позволят ли наши партнеры ей расти. Новые санкции вводятся каждый квартал. Экономика в стагнации, в промышленности два месяца подряд спад (в реальном выражении доходы населения не растут уже три года). Откуда возьмется спрос? Отчасти такому положению мы обязаны жесткой монетарной политике. А ее ослабление не может быть быстрым. Если начать агрессивно снижать ставку, как предлагают некоторые экономисты, банки «попадут» на процентные риски и начнут «кашлять». Если банки начнут «кашлять», кто будет кредитовать реальный сектор? Замкнутый круг, который не разорвать в ближайшие месяцы.

Текущая неделя будет насыщенной на события. Центральным событием недели станет первое в этом году заседание Федеральной резервной системы (30-31 января). Однако участники рынка не ожидают изменения монетарной политики, и, вероятнее всего, ставки останутся без изменений. Во вторник в Конгрессе запланировано выступление президента. Главной темой речи президента Дональда Трампа «О положении дел в стране» станут экономические успехи Соединенных Штатов и достижения его собственной администрации за последний год; кроме того, президент расскажет об усилиях по снижению регулирования экономики, росте ВВП, политике по созданию рабочих мест и рекордных показателях фондового рынка. Речь пойдет и о восстановлении инфраструктуры на один триллион долларов. Инфраструктурный план может оказать поддержку индустриальным компаниям. Кроме того, на этой неделе отчитаются 125 компаний из состава индекса S&P-500.

Ситуацию на нашем рынке я рассматриваю как неустойчивую. Скоро будет игровой момент для игры на понижение в акциях «Норильского никеля» («медвежьи расхождения» на недельных графиках), и аналогичная ситуация складывается в акциях МТС.

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