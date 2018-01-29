ВВП США в I квартале вырастет на 3,1%

Тем не менее эта публикация вызвала позитивную реакцию на бирже, поскольку детали отчета указывают на то, что экономика находится в хорошем состоянии. Самый большой вклад в рост ВВП внесла динамика потребительских расходов, которые увеличились на 3,8%.

Давление на конечный результат ВВП оказал импорт товаров, который повысился на 14% и вызвал дефицит торгового баланса. Также замедление роста экономики спровоцировало сокращение инвестиций в товарно-материальные запасы. Фактически сократилась разница между тем, что компании произвели и тем, что оставили на складах. Общая стоимость складских запасов сократилась на $29,3 млрд, что говорит о высоком спросе в сезон предпраздничных распродаж. Это дает основания рассчитывать на сильные результаты ритейлеров, а также подтверждает позитивную динамику потребления товаров длительного пользования. Этот показатель вырос на 14,2% по сравнению с 3-м кварталом 2017 года.

Однако не только сектор ритейла идет вверх: 81% всех отчитавшихся за 4-й квартал американских компаний продемонстрировали выручку выше ожиданий, притом что сильным результатом в среднем считается, когда 55% всех отчетов превосходят прогнозы по выручке. Уверенность бизнеса в благополучии экономики отражается в инвестициях, объем которых за 4-й квартал увеличился на 11% год к году. Падение курса доллара по отношению к евро до трехлетних минимумов приведет к повышению объема экспорта, что ускорит темпы роста ВВП в 1-м квартале 2018 года. Позитивное влияние на американскую экономику окажет и увеличение объема производства товаров, благодаря высокому спросу на них в 4-м квартале. С учетом этого я прогнозирую рост ВВП на 3,1% по итогам первых трех месяцев текущего года.



