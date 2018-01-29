В пятницу торги по контракту на нефть Брент с ближайшей датой поставки проходили в узком боковом диапазоне $70,0-70,8/барр. В итоге цена зафиксировалась на уровне $70,52/барр., на $0,1 ниже уровня предыдущей фиксации. Обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении большей части дня в пятницу Брент продолжала котироваться в унисон с парой EUR/USD: недавнее ослабление доллара помогло ценам на нефть обновить многолетний максимум. С пятницы пара EUR/USD продолжала торговаться в пределах 1,24-1,25 и сегодня утром обеспечила дополнительную поддержку стабильным ценам на нефть: торги по контракту на сорт Брент проходят чуть выше $70/барр.

Очевидно, на этой неделе главным фактором, который определит динамику цен на нефть, будет укрепление доллара, в связи с чем мы рекомендуем нашим читателям внимательно следить за информацией раздела, посвященного золоту, а также за обзорами, публикуемыми нашими аналитиками по валютному рынку. Для того чтобы стоимость Брент ушла ниже $70/барр., курс EUR/USD должен начать движение к отметке 1,23. Кроме того, данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продолжают свидетельствовать о том, что хедж-фонды твердо придерживаются оптимистичной оценки перспектив рынка и что объем длинных позиций на данный момент уже избыточен. Судя по последним недельным данным, соотношение длинных позиций к коротким повысилось с 10,5:1 до 11,2:1, а это значит, что данная торговая идея уже сполна отыграна. С учетом этих данных мы считаем, что потенциал роста нефтяных котировок на данный момент ограничен.

Важным событием в пятницу стало увеличение числа действующих буровых установок в США на 12 ед. по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, по итогам недели с 20 по 26 января их общее количество составило 759 (годом ранее оно достигло максимума 768 ед.), причем основной прирост был зафиксирован в Пермском бассейне. Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщило о весьма значительном росте нефтедобычи за неделю - на 0,13 млн. барр./сут, почти до 9,88 млн. барр./сут. По прогнозам EIA, совокупная суточная добыча нефти в США в феврале превысит 10 млн. барр. Впрочем, участники рынка восприняли эти новости довольно спокойно: котировки пошли вниз лишь через час после публикации, причем снижение началось только тогда, когда торги вступили в активную фазу, в преддверии фиксации цены.

Столь невыразительная реакция также отвечает нашим ожиданиям: инвесторы уверены, что добыча нефти в США продолжит расти даже в том случае, если число буровых установок существенно не изменится. Мы полагаем, что только устойчивый и долгосрочный рост числа действующих буровых установок сможет ощутимо ухудшить настрой на рынке, поскольку будет свидетельствовать о том, что сланцевые производители вновь наращивают затраты (которые в прошлом году было решено сократить для максимизации прибыли). Мы уже наблюдаем первые признаки этой смены тренда: согласно недавнему сообщению Reuters, крупный сланцевый производитель EP Energy в этом году планирует увеличить капиталовложения на 9% по сравнению с 2017 годом, практически до $650 млн.