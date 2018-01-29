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Рынок акций США: когда закончится бесконечная лестница в небо?


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
Рынок все выше, и выше, и выше. С одной стороны, это конечно же радует. Но, с другой стороны, текущие темпы роста настолько велики, что заставляют задумываться о последствиях все большее количество участников рынка.

Вот и прошедшая неделя оставила свой след в истории очередного переписывания абсолютных максимумов во всех 3-х важнейших американских индексах. Причем, если в 2017 году рост индекса более чем на 1% расценивался как нечто героическое, то более чем 2-процентный рост по итогам прошедших 5 дней воспринимается сейчас как дело само собой разумеющееся. 

Главным двигателем роста на прошедшей неделе были акции медицинских компаний и биотехнологического сектора, которые в среднем выросли на фантастические почти 4%!!! Виной тому, конечно же, либо уже вышедшая, либо выходящая квартальная отчетность компаний. Яркий тому пример дала пятница, когда акции фармакологического гиганта AbbVie (ABBV) взлетели почти на 14% после выхода еще до начала торгов просто-таки блестящей отчетности по итогам 4-го квартала 2017 года. А вот акции фармакологического монстра - компании Pfizer (PFE, +4,78%), показали лучший свой результат за последние 18 лет еще только на «предчувствии» таких же блестящих результатов. Так ли это на самом деле, мы узнаем на этой неделе во вторник. 

Очень хорошо шли дела в последние дни также и в большинстве акций компаний, работающих в сфере услуг. Все они, ведомые Amazon.com (AMZN, +1,75%), выросли за неделю в среднем на 3,2%. Ну а сами акции «Амазона» преодолели очередную психологическую отметку в 1400 долларов. 

И, пожалуй, единственное огорчение - это провал акций Starbucks (SBUX, -4,23%) после выхода разочаровывающей отчетности. Что-то явно не так в доме Старбакс, и поэтому с акциями этой интереснейшей компании нужно быть сейчас по-аккуратней! 

Ожидания рынка 29 января

После недели ударного роста и перед предстоящим выходом супер важной отчетности от фактически всех лидеров технологического сектора сегодня участники рынка должны взять некоторую паузу. Слишком уж задорным был в последние дни бычий настрой. И поэтому их надо немного притормозить. Или, по крайней мере, дать им немного передохнуть. Эта идея, судя по всему, довлеет сегодня над глобальными активами, и все рынки окрашены в светло-розовые цвета. За исключением промышленных металлов, где по-прежнему мы наблюдаем сильный спрос. Но все же не они определяют основные тренды на рынках, и поэтому вполне можно ожидать сегодня умеренного снижения котировок фактически по всем секторам в пределах 0,2-0,5%. 

Поэтому сегодняшний день рекомендуем использовать для локального пересмотра и небольшой корректировки своих инвестиционных портфелей и готовиться к основным событиям, которые будут разворачиваться на этой неделе в среду и четверг, когда пройдет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США и начнет выходит отчетность от главных локомотивов американской экономики начиная от Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) и Amazon (AMZN), и заканчивая Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).

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