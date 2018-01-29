Рубль сохраняет самообладание в ожидании "кремлевского доклада"

Утренние покупки доллара на международном рынке форекс сменились консолидацией, что ограничивает давление на российскую валюту.

В пятницу США расширили санкции в отношении РФ, и сегодня, как ожидается, будет представлен так называемый «кремлевский доклад». Главная интрига – попадет ли в санкционный список российский долговой рынок. Судя по уверенности национальной валюты, участники рынка не ожидают худшего сценария и рассчитывают на то, что ограничения коснутся лишь отдельных чиновников и компаний. Если так – рубль и российские активы в целом укрепятся.

Также трейдеры будут следить за дальнейшим поведением доллара, который в начале торгов получил поддержку на фоне перепроданности и роста доходности 10-летних трежерис до максимальных с мая 2014 года уровней. Далее настроения по американской валюты будут формироваться с оглядкой на предстоящее двухдневное заседание Федрезерва, которое стартует во вторник и традиционно завершится в среду вечером. Изменений в монетарной политике не ожидается, но инвесторам как всегда будет интересно оценить риторику Йеллен, которая проведет свое последнее заседание и в феврале передаст бразды правления Дж. Пауэллу.

Если спрос на доллар будет оживляться по мере приближения этого события, рубль, который лишается поддержки со стороны налогового периода, может продемонстрировать откат. Однако пока цены на нефть будут оставаться высокими, а значимых предпосылок для более уверенной коррекции доллара не появится, медвежий потенциал нашей валюты будет оставаться ограниченным.