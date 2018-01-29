FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль сохраняет самообладание в ожидании "кремлевского доклада"


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
После небольшого утреннего отступления рубль торгуется практически без изменений в ходе сессии понедельника.

Утренние покупки доллара на международном рынке форекс сменились консолидацией, что ограничивает давление на российскую валюту.

В пятницу США расширили санкции в отношении РФ, и сегодня, как ожидается, будет представлен так называемый «кремлевский доклад». Главная интрига – попадет ли в санкционный список российский долговой рынок. Судя по уверенности национальной валюты, участники рынка не ожидают худшего сценария и рассчитывают на то, что ограничения коснутся лишь отдельных чиновников и компаний. Если так – рубль и российские активы в целом укрепятся.

Также трейдеры будут следить за дальнейшим поведением доллара, который в начале торгов получил поддержку на фоне перепроданности и роста доходности 10-летних трежерис до максимальных с мая 2014 года уровней. Далее настроения по американской валюты будут формироваться с оглядкой на предстоящее двухдневное заседание Федрезерва, которое стартует во вторник и традиционно завершится в среду вечером. Изменений в монетарной политике не ожидается, но инвесторам как всегда будет интересно оценить риторику Йеллен, которая проведет свое последнее заседание и в феврале передаст бразды правления Дж. Пауэллу.

Если спрос на доллар будет оживляться по мере приближения этого события, рубль, который лишается поддержки со стороны налогового периода, может продемонстрировать откат. Однако пока цены на нефть будут оставаться высокими, а значимых предпосылок для более уверенной коррекции доллара не появится, медвежий потенциал нашей валюты будет оставаться ограниченным.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ