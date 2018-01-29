Рубль опирается на дорогую нефть, но опасается санкций

Возможно, рынок только теперь начинает анализировать и учитывать в котировках пятничные данные от Baker Hughes, которые показали рост численности буровых вышек и в США, и в Канаде на прошлой неделе. Иных новостей, значимых для сектора нефти, на текущий момент нет.

На этой неделе на рынке ждут разрешения вопроса с ужесточением антироссийских санкций. Точная дата вынесения этого американского решения неизвестна, однако именно сегодня, 29 января, в США обнародуют «кремлевский доклад», являющийся основой для введения санкций, поэтому общее экспертное мнение на рынке указывает, что пик введения новых санкций придется на конец января-начало февраля. Это как раз предстоящие дни. В ожидании ухудшения условий для «россиянина» мировые хедж-фонды начали снижать объем инвестиций в рубль. За неделю к 23 января ожидания на рост рубля сократились впервые за последние девять недель, объем длинной позиции по рублю сократился на 1,03 тыс. контрактов и составил 33,08 тыс. контрактов. Впрочем, разница между длинной и короткой позициями в рубле по-прежнему огромная – лонгов в пять раз больше, чем шортов.

Сейчас рубль во многом опирается на дорогую нефть и слабый доллар, что позволяет ему игнорировать действия Минфина РФ на внутреннем рынке и внешний умеренный негатив. До появления западных новостей доллар США останется в пределах коридора 56,00-56,55 руб., а курс евро – в границах 69,70-70,25 руб.