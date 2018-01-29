Фьючерс на S&P 500 снижался почти на 0,25%. Нефть в минусе, доллар укрепляется, хотя промышленные металлы все же дорожали. Перед стартом торгов в США бумаги Apple подверглись распродажам на сообщении о сокращении производства iPhone X. Marathon Petroleum увеличивает дивиденды на 15% до $0,46 на акцию.

На российском рынке всё же преобладают негативные настроения, что связано с возможными новыми ограничениями со стороны США. Посол США в РФ уже призвал не драматизировать «кремлёвский доклад», но всё же большинство на рынке проявляет осторожность. Вероятно, что в ближайшие дни индекс МосБиржи может протестировать зону 2250-2270 пунктов.