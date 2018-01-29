Рынок драгоценных металлов снижается из-за укрепляющегося доллара

Резкое ослабление курса американского доллара с начала текущего года вызвало возмущение представителей ЕЦБ, которым укрепляющийся евро приносит замедление инфляции и ухудшение торговых условий, а также возможную отсрочку в прекращении программы стимулирования. Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов подрастали, исключением стали палладиевые фонды. Цены на золото и платину на бирже SGE в Шанхае понизились, стоимость серебра подросла, объёмы торгов сократились. Курс юаня продолжает укрепляться к доллару США. Премии на поставку золота на внутреннем рынке в Шанхае на прошлой неделе составили $7/унция, спрос на золото остается сильным в преддверии китайского нового года. Праздники начнутся 16 февраля 2018 г. Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге не изменились, оставшись на уровне $0,6-0,8/унция и $0,6-1,2/унция соответственно. Скидки в Токио составили -$0,5/унция. Дисконты в Индии составили -$3/унция против -$5/унция на позапрошлой неделе, но дилеры отмечают небольшое улучшение спроса в связи с ростом цен со стороны ювелиров. Цены на золото от уровня $1355 снижались к уровню $1344, после чего подросли к уровню $1346. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1345-1327, уровни сопротивления – $1365-1396.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $17,52, после чего понизились к уровню $17,32, но вновь восстановились к уровню $17,35. Отношение золота к серебру составляет 77,53 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,22 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $17,32-17,06, уровни сопротивления – $17,50-17,70.

Цены на платину в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $1025, после чего снижались к уровню $1011, но вновь восстановились к уровню $1016. Спред между золотом и платиной составляет $340/унция. Спред между платиной и палладием вновь расширился до -$82/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $1010-1000, уровни сопротивления – $1025-1052.

Цены на палладий снижались к уровню $1076, после чего подросли к уровню $1082/тонна, но общая слабость на рынках драгоценных металлов и на фондовом рынке отрицательно влияет на рынок палладия. Растущий тренд демонстрирует все больше признаков слома. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1076-1069, уровни сопротивления – $1088-1096.