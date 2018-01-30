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"Медведи" начинают атаку на нефть


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на нефть сползают вниз второй день подряд.

Баррель североморского сорта Brent торгуется утром во вторник по $68,63 (-0,8%), легкая техасская нефть WTI теряет более 1% и стоит $64,82. Сырье удаляется от локальных максимумов на довольно спокойном внешнем фоне и при полном отсутствии значимых новостей.

В то же время против покупателей продолжает играть пятничный отчет Baker Hughes, детали которого инвесторы увидели далеко не сразу. Количество буровых в США и Канаде устойчиво увеличивается, и такой явно «медвежий» сигнал по-другому трактовать проблематично. Курс пары евро/доллар стабилизировался ниже трехлетних пиков, прекращение антидолларовых атак также способствует снижению волатильности в нефти.

Техническая сторона торгов демонстрирует, что баррель Brent локально может спуститься к поддержке на уровне $68,2. При ее пробое «медведи» оживут и будут продавливать баррель к $67-67,5 за бочку. Стоит обратить внимание, что долгосрочный растущий канал в нефти до сих пор остается в силе, но явно теряет импульс. Это же подтверждается на дневном графике. 

Завтра произойдет экспирация мартовского фьючерса на баррель Brent, что может определенным образом поддерживать цены на нефть, но влияние у этого фактора будет точечное.

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График

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