В понедельник вечером администрация президента США опубликовала список россиян, которые потенциально могут попасть под действие новых санкций – хотя о введении таких санкций речи пока не идет, восстановление спроса нерезидентов на российские бумаги пока выглядит маловероятным. В опубликованный список попали премьер-министр РФ и все федеральные министры, представители администрации президента РФ, а также большое число руководителей и совладельцев крупных компаний, в том числе, И. Сечин (Роснефть), Г. Греф (Сбербанк), А. Костин (ВТБ).

Тем временем внешний фон также нельзя назвать благоприятным – рост доходности на долговом рынке США, судя по характеру торгов, начал сказываться на активности инвесторов на рынке акций. Так, фондовый индекс S&P 500 вчера понизился на 0.7%, а индекс волатильности VIX, напротив, вырос, впервые за два месяца закрывшись выше отметки 13 п.

На валютном рынке в течение дня возможно возобновление укрепления доллара США к российскому рублю под влиянием внешнего фона.