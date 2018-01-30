"Кремлевский доклад" добавит нервозности рынкам

Нефть второй день демонстрирует снижение, текущая поддержка располагается в зоне 68,40 долл., о полномасштабной коррекции говорить пока рано, котировкам необходимо закрепиться ниже. Данные по запасам могут вернуть нефть снова на уровень 70+.

Доллар на глобальных рынках реализует отскок в рамках коррекции, до объявления результатов заседания ФРС не стоит рассчитывать на вертикальный рост американской валюты. На товарных рынках восстановление доллара привело к коррекции золота и серебра, мы рекомендуем рассматривать данную ситуацию с целью открытия среднесрочных длинных позиций по инструментам.

Пара доллар/рубль попыталась развить движение вверх на фоне снижения нефти и восстановлении доллара. Робкие попытки закончились в зоне 56,5 р., сегодня мы ожидаем тест данного уровня и в случае закрепления выше, реализацию сценария роста к уровню 57 руб.

Российские индексы в понедельник продолжили коррекцию, РТС потерял 0,87%, индекс МосБиржи упал на 0,48%.

"Кремлевский отчет" от Минфина США, опубликованный после закрытия торгов, не предполагает автоматическое введение санкций в отношении упомянутых в нем лиц и предприятий, но, безусловно, добавит нервозности на возможной коррекции американских индексов.

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на Московской бирже и продолжение снижения индексов в первой половине дня.